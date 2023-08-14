رابط تقديم طلاب الثانوية العاملة لأكاديمية الفنون «2023- 2024»

تبدأ أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة في استقبال دفعة جديدة اليوم من طلاب الثانوية العامة 2023 للالتحاق بمعاهد الأكاديمية بفرعي الهرم والإسكندرية للدراسة في العام 2023- 2024.

وتستقبل الأكاديمية طلاب الثانوية العامة 2023، و2022، و2021، كما تستقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية والحاصلين على الثانوية الفنية.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنَّ الأكاديمية تقبل من 55% كحد أدنى للمجموع من طلاب الثانوية العامة أدبي وعلمي علوم وعلمي رياضة، ومدة الدراسة 4 سنوات ويمنح الخريج شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي.

معاهد أكاديمية الفنون

وتشمل معاهد أكاديمية الفنون: المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للكونسيرفتوار، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للفنون الشعبية، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، كما يشمل كل من هذه المعاهد مجموعة متنوعة من التخصصات الدقيقة.

رابط التقديم لأكاديمية الفنون

كما تضم الأكاديمية ثلاثة معاهد تقبل فقط الحاصلين على الليسانس أوالبكالوريوس، وهي: المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي لفنون الطفل، المعهد العالي لترجمات الفنون والأدب والوسائط الفنية.

التقديم على معاهد الأكاديمية الكترونيا عبر رابط الأكاديمية من هنــا.