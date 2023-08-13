كل ما تريد معرفته عن التخصصات المتاحة في أكاديمية الفنون 2023- 2024

تستعد أكاديمية الفنون ابتداءً من غدا الاثنين لاستقبال دفعة جديدة للالتحاق بالمعاهد التابعة لها لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها وللباحثين في الدراسات العليا، لذلك تنشر «الوطن» في التقرير التالي كافة المعلومات عن التخصصات المتاحة في الأكاديمية، تيسير على الطلاب.

الدراسة في أكاديمية الفنون

- أكاديمية الفنون جهة حكومية تابعة لوزارة الثقافة وشهادتها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

- التنسيق الخاص بها لا يدرج في تنسيق الثانوية العامة لكن يخضع نظام القبول بمعاهد الأكاديمية لنظام خاص بها

- مدة الدراسة بها 4 سنوات وتمنح شهادة البكالوريوس في الفنون.

- تقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع يبدأ من 55%.

- تقبل أيضا حملة الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية في بعض المعاهد (فقط في معهد الفنون المسرحية ومعهد الفنون الشعبية).

ثانيا: معاهد أكاديمية الفنون

1- المعهد العالي للفنون المسرحية:

يضم 3 أقسام هي:

*التمثيل والإخراج

*قسم الدراما والنقد

*قسم الديكور

2- المعهد العالي للسينما:

يضم 8 أقسام:

*الإخراج

*الديكور

*الرسوم المتحركة

*المونتاج

*السيناريو

*الإنتاج

*هندسة الصوت

*التصوير

3- المعهد العالي للموسيقى العربية:

*النظريات والتأليف والقيادة

*الغناء

*الآلات

4- المعهد العالي للكونسيرفتوار:

يهتم بدراسة الموسيقى الغربي، ويضم أقسام:

*البيانو

*الوتريات

*النفخ والإيقاع

*الغناء

*التأليف والنظريات والقيادة

*موسيقى الحجرة ومصاحبة البيانو

*الصولفيج وعلم الموسيقى

5- المعهد العالي للباليه

6- المعهد العالي للفنون الشعبية

يضم 5 أقسام:

*الأدب الشعبي

*مناهج الفلكولور وتقنيات الحفظ

*العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية

*فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية

*فنون الأداء الشعبي

7- المعهد العالي لفنون الطفل:

(يقبل خريجي الكليات فقط) أقسامه:

العرائس

الألعاب اليديوية

الإنتاج الإبداعي للطفل

الإخراج والوسائط المتعددة

8- المعهد العالي للنقد الفني:

يقبل من بعد الليسانس والبكالوريوس لاستكمال الدراسات العليا، وأقسامه:

*النقد السينمائي والتليفزيوني

*النقد الموسيقي

*النقد الأدبي

*نقد فنون الأداء الحركي

*نقد الفنون التشكيلية

*فلسفة الفن وعلومه

9- المعهد العالي لترجمات الفنون والأدب والوسائط الفنية:

يقبل من بعد الليسانس والبكالوريوس لاستكمال الدراسات العليا، وأقسامه:

*ترجمة الأدب

*ترجمة الفنون والوسائط الفنية