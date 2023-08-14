طريقة حجز وحدة سكنية في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

أعلن حساب التمويل الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 380 وحدة سكنية في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، تنفيذا لخطة الدولة لتوفير السكن الكريم للمواطنين، مؤكدة أن الحجز بدأ منذ يوم الأحد 6 أغسطس ومستمرا حتى الثلاثاء 22 من الشهر ذاته.

ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، بطريقة حجز شقة من الإسكان في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

طريقة حجز شقة في التجمع الثالث

وبحسب كراسة الشروط التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، نستعرض طريقة حجز شقة في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

- الدخول على هذا الرابط https://www.hdb-reservation.com/ للحجز من غير كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط للإحاطة بكل التفاصيل والخطوات «فيديو - مكتوبة».

- في حالة عدم وجود حساب لابد من إجراء حساب جديد من خلال الضغط على تسجيل مستخدم جديد وإدخال البيانات المطلوبة.

- في حالة الحجز باسم «قاصر» يجب إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

- تسجيل البريد الإلكتروني لضمان وصول كلمة المرور.

- يستلزم عند تسجيل كلمة المرور أن تكون من 8 أحرف إنجليزية، شرط أن تحتوي على حروف كبيرة ورموز خاصة مثل «%$#@».

- الضغط على «أرغب في التقدم» ثم استخراج رقم الاستمارة.

- تحويل مبلغ 100,000 جنيه جدية حجز إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم إدارية لا ترد إذا رغب الشخص في سحب جدية الحجز.

- سویفت کود HDBKEGCAXXX، التحويل من حساب العميل في البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- يمكن التحويل من أي فرع لبنك الإسكان والتعمير في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- وسيتم إرسال رسالة تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 3 أيام 27 ساعة على تحويل المبلغ للبنك.

- في حالة عدم وصول الرسالة خلال 72 ساعة لابد من التواصل مع مركز اتصالات البنك على رقم 19995 أو عبر البريد الالكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com).