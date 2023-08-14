تجديد حبس مندوب شحن متهم بالاتجار في المخدرات بحلوان 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عرب غنيم، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاتها بالتقارير الفنية.

حملة أمنية لتفقد الحالة الأمنية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما خرجت حملة أمنية لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون بدائرة قسم شرطة حلوان، وخلال السير بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم اشتبه في المدعو «احمد ع.غ»، 26 سنه، عامل ومقيم شارع السكة الحديد، وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبالعرض على المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدره، والمبلغ المالي متحصلات بيع لتجارته الآثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية بدء التحقيقات التي أصدرت قرارها السالف ذكره.