إصابة مسن على المعاش وزوجته في حادث تصادم بأكتوبر

أُصيب مسن على المعاش وزوجته في حادث تصادم بالطريق الصحراوي دائرة القسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من عمليات النجدة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة تفتيش أكتوبر، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها مسن على المعاش (70 عاما)، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته زوجته (65 عاما)، مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، اصطدم بالسور الخرساني بمنتصف الطريق، وجرى نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.