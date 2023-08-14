تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لوزارة الشباب اليوم.. اعرف فرص العمل المتاحة

تنظم الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ممثلة في الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات اليوم.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنّ التقدم للوظائف متاح اليوم من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، عبر صفحتها على فيس بوك.

شروط التقديم للوظائف

- جميع المؤهلات المطلوبة.

-الوظائف متاحة لمن لديهم خبرة أو دون.

- يشترط وجود موقف واضح من التجنيد.

الوظائف المتاحة

- مشرف كاشير.

- كاشير.

- موظف FMC.

- محضر طلبات.

- منسق ممرات.

- بائع عطارة.

- بائع خضار وفاكهة.

- بائع لحوم «أفرنجي».

- بائع بقالة.

- موظف.

- مديرو فروع.

- مدير أغذية طازجة.

- مشرف أغذية جافة.

- موظف نظافة.

- فني تبريد وتكييف.

- سائق فيسبا خاصة ويشترط امتلاكه فيسبا.

- مشرف تبريد وتكييف.

مميزات العمل

- تأمين طبي عائلي.

- فرص ترقية للمتميزين.

- دورات تدريب.

مقرات العمل

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّ أماكن العمل بوظائف اليوم التوظيفى المفتوح، ستكون موجودة في مناطق مختلفة، كما يلي.

- قباء.

- النزهة.

- الزيتون.

- حدائق القبة.

- مدينة نصر.

- المقطم.

- التجمع.

- الهرم.

- فيصل.

- حدائق الأهرام.

- أكتوبر.

- مدينة الفردوس.

- المعادي.

- المهندسين.

- الدقي.

- الفسطاط.