إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي بعد قليل  

يعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد قليل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم العالي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، ومن المقرر أن يحدد التفاصيل الكامل عن تنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، سيعلنها وزير التعليم العالي لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، كما يُعلن أعداد الطلاب المقبولين في هذه المرحلة بالتنسيق، بكليات القطاع الصحي وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة في الكليات التي تدخل ضمن تنسيق المرحلة الثانية.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من موقع التنسيق الإلكتروني الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع خطوات الحصول على النتيجة بدقة، كالآتي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «الحصول على النتيجة».

- يحصل الطالب على النتيجة وتظهر فيها الكلية التي ترشح لها.

الحد الأدنى لعدد من الكليات في تنسيق 2022

- معهد فني صحى المنصورة 346 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 346 درجة.

- كلية العلوم جامعة الإسكندرية 345 درجة.

- كلية العلوم جامعة أسيوط 345 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 345 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 344 درجة.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الطاقة أسوان 343 درجة.

- كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة 343 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس رياضة 343 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 343 درجة.

- كلية العلوم جامعة بنها 343 درجة.

- كلية العلوم جامعة طنطا 343 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة رياضة 342 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط رياضة 342 درجة.