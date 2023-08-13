هل يحق لطلاب الثانوية إعادة الترشيح بعد إعلان نتيجة التنسيق؟.. اعرف الإجابة

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، الذين يستعدون للانتقال إلى المرحلة الجامعة، والالتحاق بالكليات المختلفة، وتُخصص المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشعبة العلمية والأدبية والرياضية، ويتساءل البعض، هل يحق لطلاب الثانوية إعادة الترشيح بعد إعلان نتيجة التنسيق في حال عدم رغبته في الالتحاق بالكلية التي ترشح لها عقب ظهور نتيجة التنسيق؟

هل يحق لطلاب الثانوية إعادة الترشيح بعد إعلان نتيجة التنسيق؟

وأجابت وزارة التعليم العالي على سؤال: هل يحق لطلاب الثانوية إعادة الترشيح بعد إعلان نتيجة التنسيق؟ بقولها إنه لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

ولفتت وزارة التعليم العالي، إلى أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي، بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني 2023، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

قواعد التحويل من الكليات

ويمكن للطلاب الجديد التحويل من كلية لأخرى، عن طريق موقع التنسيق، سواء التحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة، بشرط استيفاء الحدود الدنيا للقبول بالكليات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، التي تقرها اللجنة العليا للتنسيق.

موعد تنسيق المرحلة الثانية

ومن المقرر فتح المرحلة الثانية من التنسيق، عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى، فبعد 72 ساعة من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وذكرت وزارة التعليم العالي أن الأعداد المقرر قبولها في العام الدراسي الجديد 2023 من حملة الشهادات الثانوية العامة 2023، وما يعادلها من شهادات، سواء في الجامعات الخاصة والأهلية تصل إلى 100 ألف طالب وطالبة وتزيد، منوهة إلى أن الاستعدادات بمختلف الكليات تتم على قدم وساق.