رضا البحراوي: حلمى تحقق بالمشاركة في مهرجان العلمين.. وشكرا لـ«المتحدة»

أعرب المطرب الشعبى رضا البحراوى عن سعادته البالغة إزاء نجاح حفله الغنائى الذى أقيم، يوم الجمعة الماضى، بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، حيث رفع الحفل شعار «كامل العدد» وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما حضره عدد من نجوم الوسط الفنى والرياضى، أبرزهم عصام السقا، أحمد فهيم، الكابتن مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ومطرب المهرجانات حمو بيكا.

حب الناس نعمة من ربنا.. وكلماتى فى الحفلات ارتجالية

وقبل صعود رضا البحراوى على خشبة مسرح مهرجان العلمين، حرص الجمهور على الهتاف باسمه قائلين «بحراوى»، وهو ما علّق عليه المطرب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلاً: «حب الناس نعمة من ربنا، وبفضل دعاء ورضا والدى ووالدتى، ويا رب دايماً أفضل قد ثقة الناس فيّا، وأقدر أسعدهم دايماً، والحقيقة أننى سعيد للغاية بالمشاركة فى مهرجان العلمين، لأنه حدث كبير وقوى ومختلف وكان نفسى أشارك فيه، والمشاركة توفيق من الله واشتغلت على نفسى كتير حتى اللحظة دى».

ووجّه رضا البحراوى الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاختياره للمشاركة فى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى، لأنه بهذه المشاركة حقق حلماً كبيراً لديه، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر المسئولية التى أوكلت إليه، كما وجّه شكره للجمهور الذى حضر الحفل من جميع المحافظات.

وعن سر جمله الشهيرة التى يرددها دوماً فى حفلاته، قال رضا البحراوى: «الجمل هى رزق من ربنا وتأتى بشكل ارتجالى، إذ إننى لا أحضّر لها نهائياً قبل صعودى إلى المسرح». وغنى رضا البحراوى فى حفله لمدة ساعة كاملة، قدّم خلالها مجموعة من الأغانى الشعبية المميزة، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وكان من ضمنها إحدى أغنيات الفنان الكبير الراحل حسن الأسمر، بالإضافة إلى تقديمه ميدلى لأغنيات الفنان السورى جورج وسوف، من بينها «يحسدونى، وقلبى العاشق، ودول مش حبايب».