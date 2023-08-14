كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني

أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل لكلية المراقبة الجوية.

تفاصيل الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

وأوضحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران أن سحب الملفات من كلية المراقبة الجوية سيكون بمطار 6 أكتوبر، ومتاح حتى نهاية أغسطس الجاري، وكشفت عن شروط الالتحاق والتي جاءت كالتالي:

1 - الحصول على مؤهل عال مناسب.

2 - السن لا يزيد على 28 عاما في 1 من مايو 2023.

3 - تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين - يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية.

4 - اجتياز اختبارات اللياقة الطبية / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي / الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

5 - مدة الدراسة 13 شهرا يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.

6- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة .

وظيفة ضابط معلومات طيران

ثانيا: لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران، بذات الشروط السابقة.

- يفضل خريجي كليات علوم قسم رياضة - هندسه مدني - آداب جغرافيا GIS أو خرائط.

- يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

ويجرى تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.