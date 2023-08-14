«الصحفيين» تعلن عن دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني

أعلن محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني «voice over» (المستوي الأول)، وتشمل الدورة العديد من المهارات في فنون التعليق الصوتي.

مهارات دورة التعليق الصوتي

وقال «عبد الحفيظ»، في بيان، اليوم الاثنين، إن دورة مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني، التي تنظمها النقابة، ستشمل العديد من المهارات منها:

- إجادة كافة فنون التعليق الصوتي «الاخباري، الوثائقي، الإعلانات».

- تعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات.

- التدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتية.

- المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.

- أسس «ستانسلافيسكي» الخاصة بالتعليق الصوتي.

- الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها في التعليق الصوتي.

- تعلم مهارات الاداء الصوتي.

- التدريب على مهارة الارتجال.

- إدارة أعمال التعليق الصوتي.

- تطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي.

- كيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط.

- فن الصمت والوقفات الكلامية.

- تقنيات التعامل مع الميكرفون.

رسوم الدورة التدريبية

وأوضح رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، أن الرسوم المستحقة للدورة 100 جنيه بأسبقية الحجز، وتقوم بالتدريب رضا الكرداوي، المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتًا إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وجميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.