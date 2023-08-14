آلاف السياح يشاركون في مهرجان العنب بالغردقة.. موسيقى وفرق أنيميشن

نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، مهرجان العنب باستخدام كميات كبيرة من العنب بأنواعه الأخضر و الأحمر والبنفسجي، على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من 15 جنسية مختلفة، بهدف الترفيه وإدخال البهجة والسرور على الزوار، وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

مهرجان العنب على شواطئ الغردقة

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مهرجان العنب على شواطئ الغردقة، لاقى قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل والمشاركة والرقص على أنغام الموسيقى، رفقة فرق الأنيميشن والتقاط الصور التذكارية، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب لمدينة الغردقة.

سائحون يشاركون في مهرجان العنب

وأشار «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ سياح من 15 جنسية أجنبية، شاركوا في مهرجان العنب، و على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وسويسرا، لافتًا إلى أن الفنادق دائما تحرص على عمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترويج السياحي، وهي أحد أساليب الدعايا السياحية التي تلقى قبولا ورواجا.

العنب فاكهة الموسم

وقال محمود هباش الشيف العمومي بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى استخدام كميات كبيرة من العنب تقدر بأكثر من طن ونصف من الأحمر والأخضر والبنفسجي، في تورتة العنب وعمل عصير الطازج، بمشاركة 10 شيفات.

وأوضح أنه جرى اختيار العنب، لأنه من فاكهة الصيف المحببة، بالإضافة إلى فوائده العديدة حيث يمد الجسم بالطاقة وتقليل الإجهاد ويعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية.