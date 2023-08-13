بعد التعرف على هويته.. دفن جثة شاب توفي في حادث مروري ببني سويف

شيع أهالي حي البشري في مدينة بني سويف، مساء اليوم، جثمان شاب توفي في حادث مروري أمام حديقة عابدين بالمدينة العاصمة، قبل أن يتم التعرف على هويته عقب نقله لمشرحة المستشفى التخصصي.

بلاغ بوقوع حادث مروري أمام حديقة عابدين في بني سويف

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، وليس معه أي هوية للتعرف على شخصيته.

التعرف على هوية المتوفي

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن المتوفى يدعى «علي . م» مقيم حي البشري في مدينة بني سويف، حيث جرى التعرف عليه، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة، بعد ساعات قليلة من إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

حالة من الحزن لوفاة شاب في بني سويف

جرى التصريح بدفن الجثة، وشيع أهالي المتوفي الجثة إلى مثواها الأخير بمقابر عائلته بشرق النيل في بني سويف، وسط حالة من الحزن التي انتابت أهالي مدينة بني سويف وأسرة المتوفي، الذي راح اثر حادث مروري نتيجة لتصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين.