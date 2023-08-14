تفاصيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي.. ورابط الاستعلام

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي للطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، تعلنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد قليل في مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه يجرى إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي على موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس، للاستعلام عن الكلية أو المعهد التي رشح إليها من جانب موقع التنسيق، مؤكدة أنّه لا توجد أي طرق أخرى غير موقع التنسيق للاطلاع على نتيجة الترشح.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي .. الرابط والخطوات

وأوضحت الوزارة رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي من علي موقع تنسيق القبول بالجامعات:

- الدخول على رابط موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

- إدخال رقم جلوس الخاص بالطالب.

- الاستعلام عن نتيجة ترشيح الطالب للكلية أو المعهد.

- طباعة بطاقة الترشيح.

- يتمّ تسليم بطاقة الترشيح ضمن الأوراق إلى الكلية أو المعهد الذي رشح لها.

وفي نفس السياق، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يجرى تداوله عن تسريب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي، مؤكده أن ما يتداول لا أساس له من الصحة، كما يجرى إعلان الحدود للكليات خاصة عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وإعلان موعد المرحلة الثانية للتنسيق ومرحلة تسجيل تقليل الاغتراب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بقواعد القبول في الجامعات.