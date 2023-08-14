أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 برقم الجلوس بالمجان، مشيرة إلى ‘علان نتيجة التنسيق خلال دقائق في مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ سيتمّ إعلان موعد المرحلة الثانية لمختلف الشعب العلمية والأدبية وكذلك الشعبة الهندسية.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 برقم الجلوس، الذى يتيح للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم في دقائق معدودة، من خلال اتباع ما يلي:

- الخطوة الأولى: الدخول على رابط موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- على الفور تظهر نتيجة ترشيح الطالب للكلية أو المعهد.

- من خلال اتباع رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 برقم الجلوس يتم طباعة بطاقة الترشيح.

- يتمّ تسليم بطاقة الترشيح ضمن الأوراق إلى الكلية أو المعهد الذي رشح لها.

أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية للتنسيق

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنَّ هناك عدد من الكليات متبقية من تنسيق المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية التي سيعلن موعدها بعد قليل، وذلك للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.