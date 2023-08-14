حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم ، موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى، من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بالمحافظات، إذ يتاح للطلاب الحصول على النتيجة بعد عقد مؤتمر صحفي اليوم، ليتنسى لهم معرفة الكليات التي سيلتحقوا بها، ومؤشرات المرحلة الثانية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بالمحافظات

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق، من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بالمحافظات من هنا، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، ويجري الحصول على النتيجة من خلال عدة خطوات وهي:

الدخول علي موقع التنسيق

اختيار تنسيق الثانوية العامة

تسجيل الرقم السري

إدخال رقم الجلوس

إدخال رقم البطاقة

الحصول على نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى

تسجيل الطلاب بتنسيق المرحلة الأولى

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أوضحت أن نحو 108 آلاف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بمختلف المحافظات، بعد أنّ أتاحت معامل الكمبيوتر والتنسيق في مختلف الجامعات بالمحافظات، واستمرت المرحلة الأولى لمدة أسبوع، وانتهت الخميس الماضي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقديم في مرحلة التنسيق الأولى، الذي جاء كالآتي:

شعبة علمي علوم: 88.2% شعبة علمي رياضة: 83.4% الشعبة الأدبية: 70.6%

موعد تنسيق المرحلة الثانية

وسُيعلن موعد تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات والحد الأدنى للتقديم بها، اليوم، سواء العلمي علوم أو رياضة أو أدبي، لطلاب الثانوية العامة بعد كشف نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى.