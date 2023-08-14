رسميا.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسميا لإعلان رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، هو رابط إلكتروني خصصته وزارة التعليم العالي للحصول على نتيجة التنسيق بمجرد إعلانها رسميا، خلال الساعات المقبلة من هنـــــا.

المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الطب 2023

وكشف المجمع التكراري، عنّ المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الطب 2023، 90.7% للطب البشري، و90.4% للأسنان، و89.6% للعلاج الطبيعي، و88.8% للصيدلة.

المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الهندسة 2023

طبقا للتحليل الإحصائي فإنّ المؤشرات الأولي لتنسيق كلية الهندسة، على النحو التالي:

- هندسة البترول 94.1%.

- هندسة الطاقة 83.65%.

- هندسة 83.9%.

- حاسبات ومعلومات 83.41%.

مؤشرات تنسيق كلية إعلام واقتصاد وعلوم سياسية 2023 الأولية

وفقا للمجمع التكراري، فأن مؤشرات تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأولية، كالتالي:

- اقتصاد وعلوم سياسية 86.34%.

- ألسن 82.43%.

- آثار 78.78%.

- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78%.

- إعلام 78.29%.

- تربية 74.87%.

- آداب 73.90%.

- تجارة 69.51%.

- سياحة وفنادق 69.50%.

- حقوق 65.1%.