الضرائب: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن الجزاءات المالية

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب إنه لا نية مطلقا لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

التأخر عن سداد الضريبة المستحقة

وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة والواجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد.

المستثمرون والممولين شركاء نجاح المصلحة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» على هامش مؤتمر المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أنه لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب.

مصلحة ضرائب خدمية هدفها التيسير على المستثمرين

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم، وأن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الاجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة، وتنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، وإذا جرى النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.