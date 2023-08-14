موقف طلاب التظلمات من تنسيق المرحلة الأولى.. ما مصيرهم حال حصولهم على درجات؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة من تنسيق المرحلة الأولى، موضحة أنّه حال حصول طالب على درجات إضافية في تظلمات الثانوية العامة، سيتم إضافة الدرجات لمجموع الطالب.

موقف طلاب التظلمات من تنسيق المرحلة الأولى

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه حال حصول طالب على درجات إضافية في تظلمات الثانوية العامة، تبلغ وزارة التربية والتعليم، مكتب تنسيق القبول بالجامعات لتعديل نتيجة الثانوية العامة للطالب وبالتالي سيتم تعديل تنسيقه بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

تعديل مرحلة التنسيق للطلاب الحاصلين علي درجات

«هل يتم تعديل مرحلة التنسيق للطالب الحاصل على درجات؟».. سؤال أجاب عنه مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا إنّه حال حصول طالب على درجات بنتيجة تظلمات الثانوية العامة، يقوم مكتب التنسيق بتعديل تنسيق الطالب ونقله للمرحلة الأولى، بعد فتح تسجيل الرغبات للطالب له.

وفي السياق ذاته، يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالمرحلة الأولي، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.