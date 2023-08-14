انخفاض الذهب 80 جنيهًا خلال 24 ساعة فقط.. اعرف عيار 21 وصل لكام

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وأبرزها الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر انتشارًا بين المواطنين في مصر، خاصة وأنه يستخدم في صناعة الجنيهات الذهب، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب خلال الـ 24 ساعة الماضيين، وفقًا لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعتبر الأكثر نقاءً بين الأعيرة المختلفة، انخفاضًا في الأسعار حيث سجل سعر الجرام للشراء 2651 جنيها في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ولكنه انخفض 80 جنيها للجرام خلال 24 ساعة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقيمة 70 جنيها، إذ سجل سعر أمس 2390 جنيها للشراء، ومع بداية التعاملات اليومية اليوم انخفض ليسجل 2320، خلال 24 ساعة فقط.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، إذ سجل سعره 1980 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية، ويأتي هذا بعد انخفاض سعره أمس بما يقرب من 60 جنيها، حيث سجل سعر 2049.

وحققت أسعار الذهب خلال الشهر الماضي انخفاضات ملحوظة محليا، ما مثل فرصة كبيرة للراغبين في الشراء، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات.