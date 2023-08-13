عاجل.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم.. يصل إلى 80 جنيها حتى الآن

شهد سعر الذهب اليوم 13-8-2023 في الصاغة خلال التعاملات المسائية، تراجعًا ملحوظًا بنحو 40 جنيهًا للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا، ليصل الانحفاض حتى الآن إلى 80 جنيهًا منذ التعاملات الصباحية، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وسعر الذهب اليوم 13-8-2023 في الصاغة، شهد تراجعا في التعاملات المسائية، إذ يمكن التعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب، في السطور التالية.

سعر الذهب عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، بـ2640 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا 2310 جنيهات، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18، جاء بـ1980 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1540 جنيهًا، وعيار 12 بـ1320 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الذهب الآن، سجل 18480 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1914 دولارًا أمريكيًا.