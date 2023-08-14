تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في 5 أسابيع.. ما الأسباب؟

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في 5 أسابيع، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو هذا الأسبوع، والذي قد يوجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية، وفق موقع «إنفيستينج».

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1944 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1912 دولار للأوقية، ويأتي هذا بعد ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 102.830 نقطة.

انخفاض الذهب عقب الاستقرار

ويأتي هذا الانخفاض الكبير في سعر الذهب بعد استقرار العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، رغم ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ بداية الأسبوع الجاري، وعقب صدور بيانات اقتصادية جديدة.

بيانات الولايات المتحدة تتسبب في الانخفاض

وأظهرت بيانات في الولايات المتحدة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% خلال يوليو على أساس شهري، ليتجاوز التوقعات عند نموه بنسبة 0.2%، ويعد المؤشر مرتفعًا بنسبة 0.8% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعدما ارتفع 0.2% في يونيو.

في سياق آخر، تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وفق بيانات جامعة «ميتشجان» في التقديرات الأولية للشهر الجاري بشكل طفيف، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، مما يعكس استمرار التفاؤل مع تباطؤ الضغوط التضخمية.

ولفتت التقارير إلى أن محضر الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سيكون متشددًا بالتأكيد، وبالتالي، قد يظل الذهب تحت الضغط وينخفض إلى ما يصل إلى 1900 دولار، أو حتى 1880 دولارًا.