أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار بعد انخفاض ملحوظ

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية بعد انخفاضها أمس، إذ يواجه المعدن الأصفر موجة تراجعات كبيرة بدأت من الشهر الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم وفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية بـ2640 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل عيار 21 سعر 2310 جنيهًا للجرام، إذ يعد الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 عند آخر سعر له أمس بقيمة 1980 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر التي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم، جاء الجنيه الذهب بـ18 ألفًا و480 جنيها.

وحققت أسعار الذهب خلال الشهر الماضي انخفاضات ملحوظا على المستوى المحلي، ما مثل فرصة كبيرة للراغبين في الشراء، وخلال بداية الأسبوع الحالي حققت الأسعار مكاسب كبيرة للراغبين في الشراء/ لتعاود الفرصة مره أخرى للشراء في الوقت الحالي نظرا إلى استقرار الاسعار، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.