استقرار أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تسجل 1920 دولارا

استقر الذهب دون 1920 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين، ويتم تداوله عند أدنى مستوياته في 5 أسابيع، حيث يواجه ضغوطًا من عوائد قوية من الدولار والخزانة، وذكر تقرير تضخم المنتجين الأمريكيين، أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة طويل.

ويستعد المستثمرون أيضًا لأرقام مبيعات التجزئة الأمريكية ومحضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي قد يوجه التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة.

في اتجاه آخر، ستصدر اليابان أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الثلاثاء، بينما ستعلن الصين عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وأرقام التوظيف يوم الأربعاء.

توقعات سعر أوقية الذهب

وتاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ويُتوقع تداول الذهب عند 1936.49 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، ومن المتوقع أنّه سيتم تداوله في 2007.10 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أكبر منتجي الذهب

يذكر أنّ أكبر منتجي الذهب هم الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، وأكبر مستهلكين للمجوهرات الذهبية هي الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.