استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2310 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 13-8-2023 في الصاغة، مع نهاية التعاملات، استقرارًا، بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ، خلال اليوم نحو 80 جنيهًا بالجرام الأكثر مبيعًا، بحسب بيانات بورصة الذهب، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2310 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الأحد 13-8-2023 في الصاغة في نهاية التعاملات، نرصدها في السطور التالية، وفقا لبيانات بورصة الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 2640 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، جاء بـ1980 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية، وسعر عيار 14 بـ1540 جنيهًا، وسعر جرام 12 بـ1320 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم 13-8-2023 في الصاغة بـ18480 جنيهًا، في نهاية التعاملات وذلك للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة بـ1914 دولارًا أمريكيًا.