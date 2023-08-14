معلومات عن مدرسة تمريض «العجمي» بالإسكندرية.. يبدأ التقديم بها غدا
كتب:
خالد غنيم
05:28 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الدكتور صلاح الحصاوي مدير مستشفى العجمي التخصصي
قال الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمي التخصصي، لـ«الوطن»، إنّ مستشفى العجمي افتتحت مدرسة التمريض لأول مرة هذا العام، بغرب الإسكندرية، وستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022-2023، وبداية من العام المقبل، ستتحول إلى معهد تمريض بنظام الخمس سنوات.
المدرسة تابعة لوزارة الصحة
وأوضح مدير مستشفى العجمي التخصصي، أنّ المدرسة تفتح باب التقديم لأول مرة هذا العام، وهي تابعة لوزارة الصحة والسكان والمراكز الطبية المتخصصة، وسيجري قبول طلبات الالتحاق بها، ابتداءً من غدًا الثلاثاء حتى الاثنين المقبل، وتقبل الحاصلين على مجموع من 245 حتى 280 درجة، ومواعيد التقديم مقسمة حسب المجموع.
المستندات المطلوبة للتقجيم لمدرسة العجمي للتمريض
وأشار «الحصاوي» إلى أن شروط التقديم والمستندات المطلوبة من راغبي الالتحاق بمدرسة تمريض مستشفى العجمي التخصصي، هي كما يلي:
- صورة استمارة نجاح الشهادة الإعدادية الحديثة 2022/2023.
- صورة بيان نجاح من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي
- صورة بيان درجات من الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي.
- صورة شهادة الميلاد والرقم القومي.
- صورة شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.
- صورة بطاقة ولي أمر الطالب سارية للأب أو الأم فى حالة الولاية التعليمية.