معلومات عن مدرسة تمريض «العجمي» بالإسكندرية.. يبدأ التقديم بها غدا

قال الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمي التخصصي، لـ«الوطن»، إنّ مستشفى العجمي افتتحت مدرسة التمريض لأول مرة هذا العام، بغرب الإسكندرية، وستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022-2023، وبداية من العام المقبل، ستتحول إلى معهد تمريض بنظام الخمس سنوات.

المدرسة تابعة لوزارة الصحة

وأوضح مدير مستشفى العجمي التخصصي، أنّ المدرسة تفتح باب التقديم لأول مرة هذا العام، وهي تابعة لوزارة الصحة والسكان والمراكز الطبية المتخصصة، وسيجري قبول طلبات الالتحاق بها، ابتداءً من غدًا الثلاثاء حتى الاثنين المقبل، وتقبل الحاصلين على مجموع من 245 حتى 280 درجة، ومواعيد التقديم مقسمة حسب المجموع.

المستندات المطلوبة للتقجيم لمدرسة العجمي للتمريض

وأشار «الحصاوي» إلى أن شروط التقديم والمستندات المطلوبة من راغبي الالتحاق بمدرسة تمريض مستشفى العجمي التخصصي، هي كما يلي: