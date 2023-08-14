ضبط مواد مخدرة بحوزة عنصر إجرامي شديد الخطورة في الدقهلية

تمكن رجال الشرطة بالدقهلية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الإتجار، وتم إقتياد المتهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة " له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية – مبلغ مالى.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200 ألف جنيه تقريبا، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.