كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من المنح الجامعية المتاحة للمتفوقين من طلبة وطالبات الثانوية العامة 2023، سواء من خريجي المدارس الحكومية أو التجريبية أو المتفوقين، بالدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية.

وتاتي هذة المنحة لطلاب الثانوية العامة 2023، بالتعاون بين الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ يقدّم البرنامجان لـ250 طالب وطالبة، منحًا دراسية للعام الدراسي 2023-2024، للحصول على درجات البكالوريوس من عدد من الجامعات الشريكة بالمنحة.

الجامعات المتاحة ضمن المنح الدراسية

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- جامعة القاهرة.

- جامعة الإسكندرية.

- جامعة عين شمس.

- جامعة أسيوط.

- جامعة المنصورة.

- جامعة أسوان.

- جامعة الجلالة.

- جامعة العلمين الدولية.

- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة بدر بالقاهرة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، للراغبين فى معرفة كل التفاصيل الخاصة عن المنح من خلال الرابط الإلكتروني هنـــا.

فى حين يتم التقديم والتسجيل في المنح الجامعية، يمكن زيارة هذا الرابط

شروط الحصول على منحة من الجامعة الألمانية

قدمت الجامعة الألمانية في القاهرة، منحة دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة 2023، كما حدد مكتب القبول بالجامعة، الشروط الخاصة لحصول الطالب على المنحة، على أن يكون مصري الجنسية، وألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة في سنوات سابقة، اجتياز اختبارات القبول بالجامعة.