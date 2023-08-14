عاجل.. الحد الأدنى للقبول في كليات الإعلام 83.65% والآثار 80.73%

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بالنسبة للمرحلة الأولى 289.5 درجة بنسبة 70.61%، وبالنسبة لقطاع الاقتصاد والعلوم السياسية الحد الأدنى للقبول العام الماضي كان 340 درجة بنسبة 82.92%، وهذا العام الحد الأدنى لقطاع الاقتصاد والعلوم السياسية 354.5 درجة بنسبة 86.46%، وقطاع الألسن العام الماضي كان بنسبة 80.24%، وهذا العام الحد الأدنى نسبته 84.51%.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2003، أنّ قطاع الإعلام العام الماضي كان نسبة 77.7%، وهذا العام الحد الأدنى 83.65%، وقطاع الآثار العام الماضي كان نسبته 76.82%، وهذا العام 80.73%.