عاجل.. الحد الأدنى للقبول في كليات الإعلام 83.65% والآثار 80.73%
كتب:
نرمين عفيفي
12:39 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بالنسبة للمرحلة الأولى 289.5 درجة بنسبة 70.61%، وبالنسبة لقطاع الاقتصاد والعلوم السياسية الحد الأدنى للقبول العام الماضي كان 340 درجة بنسبة 82.92%، وهذا العام الحد الأدنى لقطاع الاقتصاد والعلوم السياسية 354.5 درجة بنسبة 86.46%، وقطاع الألسن العام الماضي كان بنسبة 80.24%، وهذا العام الحد الأدنى نسبته 84.51%.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2003، أنّ قطاع الإعلام العام الماضي كان نسبة 77.7%، وهذا العام الحد الأدنى 83.65%، وقطاع الآثار العام الماضي كان نسبته 76.82%، وهذا العام 80.73%.