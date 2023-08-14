ضبط سيدة سرقت حافظة نقود في ميكروباص بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأميرية، بالقاهرة، بقيادة المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث، حملة أمنية، وتمكنت من ضبط ربة منزل لها معلومات جنائية أثناء سرقه حافظة نقود داخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من إحدى السيدات حال استقلالهما سيارة ميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقه حافظة نقود بها مبلغ مالي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط سيدة لها معلومات جنائية لقيامها بسرقه حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى متعلقات شخصية من إحدى السيدات حال إستقلالهما سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة الأميرية.

المتهمة ارتكبت 10 وقائع أخرى بأسلوب النشل

و بمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة وأضافت بإرتكاب 10 وقائع أخرى بأسلوب النشل، و تم بإرشادها ضبط مبلغ مالى قطعتين مصوغات ذهبية وفضة 11 بطاقة رقم قومى من متحصلات وقائع السرقـــة.