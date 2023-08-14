القبض على المتهمين بسرقة جهاز كمبيوتر في التبين

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط شخصين جهاز كمبيوتــر بمشتملاتــه من داخل مكتبه بدائرة قسم شرطة التبين، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات،

المتهمان إرتكابوا الواقعة بأسلوب كسر الباب

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسمى شرطة التبين و 15 مايو لقيامهما بسرقــة جهاز كمبيوتــر بمشتملاتــه من داخل مكتبه بدائرة قسم شرطة التبين ، وبمواجهتهمــا إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب كسر الباب.

إرتكاب واقعة سرقة آخرى

وبتطوير مناقشتهمــــا أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وأضافا بإرتكاب واقعة سرقة آخرى ، وتم بإرشادهمــــا ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكن أحدهما.