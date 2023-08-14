تنسيق كلية ألسن 2023 بالدرجات والنسبة المئوية: ارتفع 4% عن العام الماضي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية السن 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، مشيرًا إلى أنَّ الحد الأدنى لكلية الألسن لهذا العام 2023، 346.5 درجة بنسبة 84.51 %.

تنسيق كلية ألسن 2023

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية ألسن 2023 بالدرجات والنسبة المئوية مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت العام الماضي 329 درجة بنسبة 80,24%، وزاد تنسيق كلية الألسن 2023 عن العام الماضي بنسبة 4%.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنَّ الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى هو 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، لافتاً إلى أنَّ إجمالي عدد طلاب المرحلة 112 ألفًا و240 طالبًا.

فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية غدا

وأوضح وزير التعليم العالي، أنَّه تقرر فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا من الغد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ولمدة 5 أيام تنتهي يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، بحد أدنى 250 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.