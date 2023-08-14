أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والحدود الدنيا للكليات المرحلة الأولى لطلاب الأدبي والعلمي علوم وعلمي رياضة، والكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة، هي مجموعة من كليات الطب بيطري، وكليات ومعاهد التمريض، وكليات العلوم، وكليات الزراعة، وكليات حاسب آلي ومعلومات الذكاء الاصطناعي.