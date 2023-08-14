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عاجل.. الحد الأدنى لكلية الصيدلة 89.51%

كتب:

إلهام الكردوسي
12:32 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول في قطاع كلية صيدلة 2023-2024 في جميع الجامعات، موضحا أنّ الحد الأدنى لكلية الصيدلة 2023- 2024 هو 367 درجة بنسبة 89.51%.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2023 - 2024 في جميع الجامعات الحكومية بمحافظات مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق من هـــــــــــــنــــــــــا.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي