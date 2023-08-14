عاجل.. الحد الأدنى لكلية الصيدلة 89.51%

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول في قطاع كلية صيدلة 2023-2024 في جميع الجامعات، موضحا أنّ الحد الأدنى لكلية الصيدلة 2023- 2024 هو 367 درجة بنسبة 89.51%.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2023 - 2024 في جميع الجامعات الحكومية بمحافظات مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق من هـــــــــــــنــــــــــا.