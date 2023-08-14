ضبط لص متهم بسرقة 4 عدادات مياه من داخل العقارات في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو بقيادة المقدم أحمد ماضي رئيس المباحث من ضبط لص لسرقته 4 عدادات مياه مجهولة المصدر فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار مفتاح حديدى بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

4 عدادات مياه مجهولة المصدر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته 4 عدادات مياه مجهولة المصدر فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار مفتاح حديدى.

سرقة بأسلوب الفك باستخدام المفتاح

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من أسفل إحدى عقارات بدائرة القسم بأسلوب الفك باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب عدد 15واقعة سرقة عداد مياه بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النية تاجر خردة مقيم بدائرة قسم حلوان له معلومات جنائية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.