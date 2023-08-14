ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في التجمع الأول

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول من ضبط 4 أشخاص متهمين بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزتهم مبلغ مالي وسلاح أبيض وأداة حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام الأداة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.

سرقة دراجتين ناريتين

وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكاب واقعتين سرقة 2 دراجة نارية بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى شخصان سيئى النية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الدراجات النارية المستولى عليها ، وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها.