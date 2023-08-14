نجل روبن ويليامز يحيي ذكرى وفاته والده: «أتذكرك باختياراتك المتميزة»

أحيا نجل النجم الأمريكي الراحل روبن ويليامز الذكرى التاسعة لوفاة والده، ونشر «زاك» صورة تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «أبي في الذكرى التاسعة لرحيلك، أتذكرك دائما باختياراتك الأكثر تميزًا في الموضة، هذه الأيام صعبة دائمًا وأحب أن أتذكرك لكونك أنت.. أحبك جدا»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

تأتي الذكرى التاسعة لوفاة روبن ويليامز بعد أن احتفل أبناؤه الشهر الماضي بعيد ميلاده الثاني والسبعين بنشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب نجله قائلا: «أبي 72 عاما سعيدة، كنت أتذكر كم كنت أحب تلك النظرة على وجهك، هذا المظهر بابتسامة محبة يعرفها أصدقاؤك وأحبائك جيدًا.. أفتقدك وأحبك إلى الأبد».

تفاصيل وفاة روبن ويليامز.. مصاب بـ «خرف أجسام ليوي»

توفي روبن ويليامز منتحرا في عام 2011 عن عمر يناهز الـ63 عاما، وقال ممثلة الإعلامي في ذلك الوقت إنه كان يعاني الاكتئاب الشديد مؤخرً، اكتشف لاحقًا أن الممثل مصاب بمرض يسمى بـ «خرف أجسام ليوي»، وهو النوع الثاني الأكثر شيوعًا من الخرف التدريجي بعد مرض الزهايمر.