بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وتواصل اعمال، مكتب التنسيق، تتجه أنظار الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، شعبة علمي علوم من أجل السعي لمعرفة أسعار الدراسة في كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية، والخاصة، بعد تحديد الحد الأدنى لمرحلة التنسيق الأولى لشعبة علمي علوم التي وصلت إلى 88.2%، حتى يمكنهم المفاضلة بين أرخص كليات الصيدلة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة والبرامج المختلفة للجامعات لتحديد وجهتهم الجامعية.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدراسة في أرخص كليات الصيدلة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة.

أرخص كليات الصيدلة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة

أعلنت الجامعات الأهلية في مختلف المحافظات المصرية، أسعار الدراسة في كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية وتوضيح البرامج التي سوف يدرسها الطلاب، خلال سنوات الدراسة والتي جاءت وفقاً للترتيب التصاعدي ليكشف أن أرخص كلية صيدلة في الجامعات الأهلية في مصر تبدأ من 55 ألف جنيه.

- أسعار دراسة كلية الصيدلة والبحوث الدوائية، جامعة أسيوط الأهلية، 55 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة، فارم دي 70 ألف جنيه بالإضافة المصروفات الإدارية.

- أسعار كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس فارم دي.

- صيدلة إكلينيكية، بجامعة الإسماعيلية الجديدة 80 ألف جنيه بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

- أسعار الدراسة في كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية 75 ألف جنيه في السنة فضلاً على الرسوم الإدارية.

- أسعار كلية الصيدلية، جامعة الجلالة 2024، 85 ألف جنيه.

- أسعار كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية الأهلية، برنامج الصيدلة - فارم دي كلينيكال 115,000 جنيه.

أسعار دراسة برامح وكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023 في مصر

فيما أعلنت الجامعات الخاصة، أسعار دراسة برنامج وكليات الصيدلة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة، 2023 ووفقاً للترتيب التصاعدي للأسعار، تكون أقل أسعار دراسة في كلية الصيدلة تبدأ بمبلغ 52 ألف جنيه.

- أسعار كلية الصيدلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، 52 ألف جنيه خلال العام الدراسي.

- أسعار كلية الصيدلة الدوائية في جامعة بدر بـ 54 ألف جنيه

- أسعار كلية الصيدلة الإكلينيكية جامعة بدر 57400 جنيه.

- كلية التصنيع الدوائي في جامعة سيناء بـ 62000 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة في جامعة فاروس 65 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الصيدلة في الجامعة الروسية 66 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة في جامعة النهضة 2023، متوسط المصاريف 68 ألف جنيه.

– مصروفات كلية الصيدلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة بـ 72 ألف جنيه في السنة و325 يورو مصاريف الشهادة البريطانية.

- مصاريف كلية الصيدلة في جامعة 6 أكتوبر 75 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الصيدلة الخاصة في جامعة الأهرام الكندية بـ 80 ألف جنيه.

– أسعار مصروفات كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية الخاصة، جامعة المستقبل بـ87500 ألف جنيه في السنة.

- كلية الصيدلة في الجامعة البريطانية الخاصة في مصر 95 ألف جنيه مصري.