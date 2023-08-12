توقعات نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2023.. تحليل المجمع التكراري يوضح

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، مساء الخميس الماضي، مقررة أن موعد ظهور النتيجة الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ما دفع أولياء الأمور والطلاب، في زيادة رغبتهم في معرفة توقعات نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2023.

توقعات نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2023

تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، توقعات نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2023، بحسب ما كشفه تحليل المجمع التكراري، في بيان رسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب تحليل المجمع التكراري، جاءت توقعات نتيجة تنسيق كلية الصيدلية 88.8%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية الطب 90.7%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 90.4%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 89.6%.

مصاريف كلية الصيدلة في الجامعات الخاصة

وبحسب المواقع الرسمية لكل كليات الصيدلة نرصد مصاريف كلية الصيدلة في الجامعات الخاصة.

- كلية الصيدلة بالجامعة الحديثة تصل إلى 42250 جنيها.

- كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية تصل إلى 5090 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر تصل إلى 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية الصيدلة بجامعة أكتوبر للعوم الحديثة تصل إلى 134 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة بجامعة مصرالدولية تصل إلى 55125 جنيها للتيرم الواحد .

- كلية الصيدلة بجامعة المستقبل تصل إلى 108 آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة تصل إلى 121 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة جامعة النهضة تصل إلى 56.925 جنيها.