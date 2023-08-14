رابط نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء الجمهورية، وذلك بعد ما إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة منذ قليل، خلال ؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، ومعرفة الكليات التي جرى ترشيحهم لها، وفق موقعهم الجغرافي والمجموع الذي حصلوا عليه.

وتنشر «الوطن»، رابط نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة، وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

رابط نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة

ويتيح رابط نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة، نتيجة التنسيق بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، وذلك عبر الخطوات الآتية:

- يدخل على رابط نتيجة التنسيق.

- إدخال البيانات المطلوبة مثل «اسم الطالب، والكود».

- عرض نتيجة التنسيق.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

ويأتي تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الكليات، بعد 72 ساعة، ويستطيع الطالب بعد ذلك تسجيل رغباته، في تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات، غدا، ولمدة خمس أيام حتى السبت المقبل، لـ350 ألفًا من الطلاب والطالبات، والحدود الدنيا للشعبتين العلمي و الأدبي، تتمثل في 238 درجة بنسبة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، و250 لشعبتي العلمي.