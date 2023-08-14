أماكن ومواعيد انقطاع مياه الشرب في الدقهلية غدا.. تصل لـ10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب في عدد من المناطق غدا الثلاثاء، مشيرة إلى ضرورة تدبير المواطنين لاحتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

انقطاع المياه في المنصورة 6 ساعات

وأكدت الشركة، في بيان، قطع المياه في المنصورة عن شارع سكة سندوب، وشارع جامعة الدول العربية وتفرعاته، وشارع العباسي وتفرعاته، وشارع محمد فتحي وتفرعاته، وشارع الجلاء بغرب المنصورة، غدًا الثلاثاء، لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثالثة مساء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى إجراء أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء.

وناشدت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

انقطاع المياه 10 ساعات في دكرنس

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب ببعض مناطق دكرنس والتي تشمل نجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط قطر 600مم بوليستر بشارع مجلس المدينة في دكرنس، كما ناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه.