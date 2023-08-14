عضو بـ«الشيوخ»: توفير 417 ألف مشروع للعمالة غير المنتظمة بـ3.2 مليار جنيه

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب الوفد، إن جهود وزارة التضامن لدعم العمالة غير المنتظمة بتوفير417 ألف مشروع بتمويلات تبلغ 3.2 مليار جنيه تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم تلك الفئة وتوفير احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا، ما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

دعم العمالة غير المنتظمة

وأشار في بيان صحفي إلى أن العمالة غير المنتظمة تتلقى مزيدا من الدعم بصفة مستمرة من قبل وزارتي القوى العاملة والتضامن، من خلال صرف المنح التي بدأت منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان لها دور كبير في دعم الأسر التي تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة، سواء عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات، واستمرارها حتى الآن يعكس الاهتمام الملقى من الدولة لتلك الفئة، ما يؤكد على أن الحماية الاجتماعية أصبحت مظلتها عامة وتشمل المواطنين على قدم المساواة.

وأكد أن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل اللازمة للعمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية تسهم في تقليل عدد تلك العمالة والتأكد من توفير الفرص الملائمة لهم ولاسرهم بحيث تضمن دخل شهري ثابت لهم قابل للزيادة بشكل منتظم.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة توفر لهم عنصر الأمان والطمأنينة، خاصة منحهم مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، وكذلك صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في تحسين أوضاع تلك الفئة، ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.