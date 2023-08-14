«الداخلية»: تنفيذ 800 حكم قضائي في مديريتي سوهاج وأسوان

تمكنت حملات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان وسوهاج، من ضبط متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان وسوهاج، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها في أسوان عن ضبط 2 قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة متهمين لأحدهما معلومات جنائية.

وجرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة ضم 3 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجرى تنفيذ 806 أحكام قضائية متنوعة.

وفي سوهاج، جرى ضبط 28 قطعة سلاح ناري عبارة عن 3 بنادق آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، 2 بندقية خرطوش، 23 فردا محليا بحوزة 16 متهما، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.