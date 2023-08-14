«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية جديدة في مهارات مونتاج الفيديو الاحترافي

أعلن محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية جديدة حول تعلم «مهارات مونتاج الفيديو الاحترافي» باستخدام برنامج «Adobe Premiere»، وتشمل الدورة عددا من المحاور.

محاور الدورة التدريبية

وقال «عبد الحفيظ»، إن دورة تعلم مهارات مونتاج الفيديو الاحترافي تشمل عددا من المحاور، منها مهارات معالجة وتعديل الفيديوهات، إضافة إلى المؤثرات البصرية، واستخدام استديوهات الواقع الافتراضي، ومهارات مونتاج الصوت الهوية البصرية والمقدمات والنهايات، ومهارات معالجة النصوص على الفيديو.

وأوضح رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، أن الدورة ستكون بنظام الساعات المعتمدة، بموجب 16 ساعة تدريبية، خلال 8 محاضرات على مدار شهر، والرسوم المستحقة للدورة 200 جنيه والحجز بأولوية السداد.

وذكر، أن انطلاق الدورة سيكون بعد اكتمال الحجز، حيث يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي لؤي المصري.

حجز دورة مهارات مونتاج الفيديو الاحترافي

وأشار «عبد الحفيظ» إلى أن الحجز سوف يكون بأسبقية السداد بمركز التدريب بالنقابة، وجميع الدورات قاصرة على الأعضاء وأسرهم.