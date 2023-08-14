تنسيق كلية تجارة 2023 علمي وأدبي في جميع المحافظات

تنسيق كلية تجارة 2023 جميع المحافظات، أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.

تنسيق كلية تجارة 2023 جميع المحافظات

وجاء تنسيق كلية تجارة 2023 جميع المحافظات، لطلاب الثانوية العامة 2023، كالتالي:

- تجارة أسيوط 289.5 درجة.

- تجارة أسيوط 289.5 درجة.

- تجارة بني سويف 291.5 درجة.

- تجارة السويس 292.0 درجة.

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 درجة.

تجارة دمنهور 294.0 درجة.

تجارة طنطا 294.0 درجة.

تجارة أسوان 294.5 درجة.

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5 درجة.

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295.0 درجة.

تجارة بور سعيد 296.0 درجة.

تجارة كفر الشيخ 296.0 درجة.

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 درجة.

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5 درجة.

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5 درجة.

تجارة بنها 300.0 درجة.

تجارة الزقازيق 305.5 درجة.

تجارة المنصورة 305.5 درجة.

تجارة جنوب الوادي 305.5 درجة.

تجارة عين شمس 309.0 درجة.

تجارة الإسكندرية 310.5 درجة.

تجارة العريش 313.5 درجة.

تجارة و إدارة أعمال حلوان 314.0 درجة.

تجارة القاهرة 314.0 درجة.

تجارة دمياط 315.0 درجة.

ومن المقرر، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات غدا الثلاثاء، ولمدة 5 أيام حتى السبت المقبل لـ350 ألف طالب.