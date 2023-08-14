ضبط شخصين متهمين بسرقة سيارة في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.

سرقة سيارة حال توقفها

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس الجاري تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وكذا واقعة سرقة سيارة أخرى، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات، وأقر بتصرفه في السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيئ النية له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم تم ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.