أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في مختلف الجامعات الحكومية، عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، موضحاً أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الحصول على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وتقدم «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

هندسة القاهرة 368.5

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة دمياط 361.5

هندسة بورسعيد 359.0

هندسة طنطا 358.0

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357.0

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356.0

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355.0

هندسة حلوان بالمطرية 354.0

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351.0

هندسة أسوان 350.0

هندسة المنيا 350.0

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349.0

هندسة الطاقة أسوان 348.5