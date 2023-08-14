ضبط شخص أصاب 3 آخرين في مشاجرة بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، القبض على شخص أطلق النيران على 3 أشخاص خلال مشاجرة في حلوان، وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

إطلاقه أعيرة نارية خلال المشاجرة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بتبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وجرى ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية خلال المشاجرة.

وجود خلافات مالية بينهما

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول سائق، طرف ثاني مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد كلاهما مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الأول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته.

ونتج عن ذلك حدوث إصابة الثاني المنوه عنها، وكذا إصابة سيدة وابنتها تصادف مرورهما بمحل الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبحوزته فرد خرطوش المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.