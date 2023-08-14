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انخفاض أسعار الذهب 25 جنيها.. بكم عيار 21؟

كتب:

مارينا رؤوف
01:38 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال منتصف التعاملات الصباحية اليومية، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل الجرام عيار 21، الأكثر تداولا انخفاضا بمقدار 25 جنيها، حيث وصل سعر الجرام إلى نحو 2295 جنيها، مقابل 2320 جنيها، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2623 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2295 جنيها، وعيار 18 بسعر 1967 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 18 ألفا و330 جنيها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.