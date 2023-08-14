رابط سريع لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، حيث يستطيع الطلاب معرفة النتيجة من خلال رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي، الذي أتاحته وزارة التعليم العالي، للتسهيل على طلاب الثانوية العامة لمعرفة الكليات والجامعات الذين التحقوا بها للعام الدراسي الجديد.

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي

وتستعرض السطور التالية رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي من هنــــا لجميع الطلاب المتقدمين في تلك المرحلة.

ويمكن من خلال هذا الرابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي، كما يلي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- ادخال الرقم السري للطالب.

- ظهور نتيجة ترشيح الطالب للكلية أو المعهد.

- طباعة بطاقة الترشيح.

الحدود الدنيا للشعب الأدبية للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ألسن كفر الشيخ 368 درجة.

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5 درجة.

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361 درجة.

سياسة واقتصاد السويس 358 درجة.

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة.

إعلام القاهرة 355 درجة.

ألسن عين شمس 355 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 درجة.

ألسن الفيوم 353.5 درجة.

إعلام عين شمس 351.5 درجة.

ألسن بني سويف 350.5 درجة.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 درجة.

إعلام جنوب الوادي 343 درجة.

آثار دمياط 341 درجة.

آثار القاهرة 340 درجة.

آثار عين شمس 340 درجة.

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5 درجة.

آداب العريش 327 درجة.

تربية بنها 325.5 درجة.

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 درجة.

تربية طنطا 325.5 درجة.

آداب القاهرة 325 درجة.

تربية دمنهور 323.5 درجة.

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 درجة.